«التجارة الخارجية» تدشن بوابتها الرقمية الجديدة

- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية البوابة الرقمية بحلتها الجديدة بما يتوافق مع «كود المنصات الموحد» الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية؛ وذلك في إطار دعم جهود مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية البوابة الرقمية بحلتها الجديدة بما يتوافق مع «كود المنصات الموحد» الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية؛ وذلك في إطار دعم جهود مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة. وتأتي البوابة بحلتها الجديدة المتطورة لتسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتعزيز الأداء الرقمي لها بما يتماشى مع أولويات الهيئة ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وتقدم الهيئة مجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة والتي تشمل (النظام الالكتروني للمعالجات التجارية واستفسارات ودعم القطاع الخاص)، كما تتيح الهيئة عبر بوابتها الاطلاع على معلومات الملحقيات التجارية، ومجالس الأعمال، والاتفاقيات التجارية، وغيرها من المعلومات المتعلقة باختصاصات الهيئة وأعمالها، داعية الجميع إلى زيارة البوابة والاستفادة منها، وذلك ضمن جهودها في تسهيل وصول الخدمات الرقمية لعامة المستفيدين وتقديم تجربة مميزة من خلالها.

