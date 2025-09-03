ورشة عمل في المنتدى السعودي للإعلام تستضيف هيئة الصحفيين السعوديين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يواصل المنتدى السعودي للإعلام استعداده لعقد الدورة القادمة من خلال سلسلة من ورش العمل والبرامج التطويرية. وقد استضاف المنتدى ورشة عمل لهيئة الصحفيين السعوديين بحضور رئيس المنتدى محمد بن فهد الحارثي. تمت مناقشة أساليب إعداد المحتوى الإستراتيجي وتوحيد الرسائل الإعلامية لمواكبة التغيرات السريعة في المشهد الإعلامي.

شهدت الورشة مشاركة نخبة من الإعلاميين والكتاب والخبراء في صناعة المحتوى، بالإضافة إلى حضور من هيئة الصحفيين السعوديين. تم مناقشة تطوير الرسائل الاتصالية للمنتدى وتعزيز حضوره على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال صياغة المحتوى الإعلامي.

أكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام على تعاون دائم مع هيئة الصحفيين السعوديين، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المؤسسات الإعلامية. من جهته، أكد المشاركون أهمية ترسيخ صورة إعلامية متوازنة تعكس إنجازات المملكة ومكانتها. تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية المنتدى لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإعلامية والمهنية وتوسيع نطاق تأثيره الدولي.