احتفال القحطاني بزواج حسن في أجواء استثنائية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمت عملية زواج الشاب حسن القحطاني في إحدى الحفلات الفخمة وسط أجواء احتفالية مميزة، حضرها العديد من الأهل والأصدقاء والمدعوين. احتفل العروسان بدخولهما القفص الذهبي بحضور الأحباء والأصدقاء الذين شاركوا في فرحتهما.

تألقت العروس بفستان أبيض أنيق وساحر، فيما ارتدى العريس بدلة سوداء أنيقة، مما أضاف أجواء من الأناقة والفخامة إلى الحفل. تميزت الديكورات بالألوان الزاهية والزهور الطبيعية التي أضفت لمسة جمالية رائعة على المكان.

وقدمت فرقة موسيقية متخصصة باقة من الأغاني الرومانسية التي أضفت أجواء من الفرح والسعادة على الحضور، حيث تفاعل الجميع بالرقص والغناء مع العروسين.

وفي نهاية الحفل، قام العروسان بتقديم شكرهما وامتنانهما لجميع الحضور الذين شاركوا في هذه اللحظات السعيدة معهم، معبرين عن سعادتهما الكبيرة بهذا اليوم المميز الذي سيبقى خالدا في ذاكرتهما.

إنها بداية جديدة للعروسين، ونتمنى لهما حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة والتوفيق.