شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يقدم باسكوال المدير الفنى الجديد للمنتخب فى حضور وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

عقد اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى صباح اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفيا لتقديم الإسبانى خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب كرة اليد باستاد القاهرة.

وحضر المؤتمر كل من، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وكلا من مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحى.

ووصل خافيير مساء أمس، الثلاثاء، إلى القاهرة، بعدما أنهى اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحى، اتفاقه معه لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربى العالم فى كرة اليد، وسبق له تولى تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدورى الإسبانى 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دورى أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.



الإسبانى خافيير باسكوال خلال المؤتمر



الإسبانى خافيير باسكوال