الامارات | نادي الإمارات يُجدّد عقد المدرب بدر طبيب وجهازه الفني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة نادي الإمارات تجديد عقد المدرب بدر طبيب، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، إلى جانب تجديد عقدَي اثنين من أفراد الجهاز الفني: المدرب المساعد البرتغالي جاوا سوزا، ومدرب اللياقة محمد عامر، فيما يواصل النادي مفاوضاته للتعاقد مع مدرب لحراس المرمى، ومحلل أداء، استعداداً للموسم الجديد.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للنادي، أيمن هارون، أن قرار تجديد التعاقد مع الجهاز الفني بقيادة بدر طبيب، جاء انطلاقاً من الثقة الكاملة بقدراته الفنية، وحرص الإدارة على استمرار حالة الانسجام التي أوجدها بين الطاقم الفني واللاعبين، مؤكداً أن ذلك يصب في تعزيز الاستقرار الفني، ودعم عوامل النجاح في المرحلة المقبلة.

يذكر أن فريق الصقور أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في ترتيب دوري الدرجة الأولى.