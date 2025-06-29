الامارات | المنتخب السعودي يودع الكأس الذهبية.. والمكسيك إلى نصف النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلبت المكسيك حاملة اللقب على السعودية 2-0 في أريزونا (الولايات المتحدة) ضمن الدور ربع النهائي من بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم.

وسجل ألكسيس فيغا (49) ومدافع السعودية عبدالله مادو (81، خطأ في مرمى فريقه).

وتلتقي المكسيك في نصف النهائي مع هندوراس الفائزة على بنما بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

ويسعى "ال تري" الى احراز لقبه العاشر في المسابقة القارية.

وفشل المنتخب السعودي بالتالي في فك عقدة المكسيك المستعصية لأنه لم يحقق الفوز عليها في سبع مباريات جمعت بينهما، فخسر ست مرات وتعادلا مرة واحدة.

جاء الشوط الاول رتيبا وحافلا بالاحتكاكات البدنية.

وفي مطلع الشوط الثاني افتتح فيغا التسجيل بعد مرور 4 دقائق بعد لعبة مشتركة مع راوول خيمينيس فسددها في مرمى الحارس السعودي نايف العقيدي.

وحسم المنتخب المكسيكي النتيجة في صالحه بتسجيله الهدف الثاني عندما مرر الظهير الأيسر خيسوس غاياردو كرة عرضية تابعها مادو خطأ في مرماه قبل نهاية المباراة بتسع دقائق.

واعترف مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار بأحقية المكسيك بالفوز بقوله "لم نقدم المستوى المطلوب، وبالتالي فإن منتخب المكسيك استحق الفوز، رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته، لكنني أهنئهم على التأهل".

وأضاف "أتحمل مسؤولية هذه الخسارة. أحيانًا يتخذ المدرب قرارات غير صائبة، وهذا جزء من طبيعة كرة القدم. لا ينبغي أن نكذب على أنفسنا، فنحن لم نستحق الانتصار لأننا لم نكن الطرف الأفضل على أرض الملعب".

واعتبر رونار أن مشاركة "الأخضر" في هذه البطولة حملت الكثير من الفوائد، رغم الخروج المبكر"موضحًا "هناك فوارق كبيرة بين منتخبات كونكاكاف وتلك التي نواجهها في آسيا".

وأوضح "هذا النوع من الاحتكاك ضروري وحققنا منه مكاسب عديدة، أبرزها التأقلم على اللعب تحت الضغط وفي أجواء صعبة".

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن الفترة التي قضاها مع اللاعبين كانت مثمرة من حيث تراكم الخبرات، لكنه أقر بأن الفريق لم ينجح في الظهور بأفضل مستوياته خلال هذه المباراة الحاسمة، مؤكدًا أن التركيز سيتحول الآن إلى الإعداد الجيد للملحق المؤهل إلى كأس العالم.

وشدد رونار على ضرورة تحسين الأداء الهجومي في الفترة المقبلة بقوله "علينا أن نعمل بشكل أفضل في الشق الهجومي، لأننا بحاجة لتطور حقيقي على هذا المستوى".