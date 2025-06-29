شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى: رابطة جماهير الزمالك بالإمارات ستقيم حفلا لتكريمى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة المثلوثى لاعب الزمالك السابق أنه متواجد حاليا بمدينة دبى بالإمارات لمواصلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبى على أمل العودة من جديد لممارسة كرة القدم بعد الإصابة التي ألمت به منتصف الموسم الماضى وأدت لرحيله عن الفريق الأبيض .

وكشف النجم التونسى، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج أخبارنا، مع أحمد حازم، أن رابطة جماهير الزمالك بالإمارات تواصلت معه، وستقيم حفلا خاصا به يوم السبت المقبل، لتوجيه الشكر له عن أدائه مع الفريق الأبيض خلال الخمس سنوات الماضية.

وعن بداياته مع الزمالك أكد حمزة المثلوثى أنها كانت غير جيدة بسبب عدم مشاركته مع ناديه الأساسى الصفاقسى التونسى لمدة 6 شهور بسبب مرض كورونا الذى أدى لإيقاف النشاط في العالم وقتها، إلا أنه عقب تعاقده مع الزمالك فوجئ باستكمال النشاط في مصر، وهو لم يخض أي مباريات منذ فترة طويلة.

وأضاف المثلوثى أنه بعدها قرر الرحيل عن الزمالك بسبب البداية غير الموقفة إلا أنه عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وقتها، وأكد له أنه يريد المشاركة مع الفريق في المباريات المتبقية لترك بصمة والرحيل بعدها، إلا أنه بعدها شارك بشكل أساسى، وأصبح هناك تفاعل مع الجماهير التي نادت باسمه واستكمل تعاقده مع الفريق وأدى بالشكل الذى يرضيه.