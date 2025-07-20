الامارات | المنتخب يستعد لملحق المونديال بمعسكر خارجي في النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لإقامة معسكر خارجي في النمسا، خلال الفترة من 25 الجاري وإلى الخامس من أغسطس المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، استعداداً لخوض مباراتي الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

جاء ذلك بعدما أوقعت قرعة الملحق، التي سُحبت أخيراً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي قطر وعُمان.

ويسعى الجهاز الفني من خلال معسكر النمسا إلى استغلال وجود عدد من اللاعبين حالياً مع أنديتهم في معسكرات خارجية، سواء في النمسا أو دول أوروبية أخرى، بهدف اختيار أفضل العناصر، وتجهيزهم بصورة مثالية استعداداً للتحدي المقبل، خصوصاً أن المعسكر سيقام قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد الذي يبدأ في 16 أغسطس المقبل، مع الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من الإعداد في سبتمبر المقبل، وتستمر حتى موعد مباراتي الملحق في أكتوبر أمام قطر وعُمان.

وسيفتتح المنتخب مشواره في ملحق المونديال بمواجهة عُمان في 11 أكتوبر المقبل، ويختتم مبارياته بلقاء قطر في 14 من الشهر نفسه.

وتستضيف قطر مباريات المجموعة الأولى، فيما تستضيف السعودية مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب «الأخضر» كلًا من العراق وإندونيسيا.

وفضّل الجهاز الفني تكثيف التحضيرات، وخوض أطول فترة إعداد ممكنة لضمان جاهزية اللاعبين الكاملة. ويعمل المدرب كوزمين، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، على دراسة جميع الخيارات المتاحة لضمان إعداد مثالي، بما في ذلك خوض مباريات ودية مع منتخبات تمتلك مستوى فنياً مشابهاً لمنتخبي قطر وعُمان.

من جهة أخرى، يُتوقَّع عقد اجتماع تنسيقي بين الجهازين الفني والإداري للمنتخب واتحاد الكرة، لبحث الترتيبات المتعلقة بإعداد المنتخب في المرحلة المقبلة، بناءً على نتائج قرعة الملحق ومعرفة الاحتياجات اللازمة، سواء من حيث المعسكرات أو المباريات الودية، ضمن خطة تجهيز «الأبيض».

تجدر الإشارة إلى أن آخر تجمع للمنتخب كان في يونيو الماضي، حيث خاض مباراتين أمام أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 من الشهر نفسه، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وبحسب نظام الملحق، تُقام المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة بنظام التجمع، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتواجه صاحبا المركز الثاني في المجموعتين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الآسيوي المتأهل إلى الملحق العالمي.

ومن المنتظر أن يقوم أعضاء من الجهاز الفني بزيارات ميدانية لبعض معسكرات الأندية الخارجية في أوروبا، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية لتلك الأندية، بهدف متابعة الحالة البدنية والفنية للاعبين المرشحين، تمهيداً لاختيار القائمة النهائية للمعسكر المرتقب في النمسا.

. 25 يوليو الجاري موعد انطلاق المعسكر الخارجي على أن يستمر حتى 5 أغسطس المقبل.