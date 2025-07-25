بطولة إيطاليا: البلجيكي نغونغي إلى تورينو معارا من نابولي

الرياص - اسماء السيد - روما : انتقل المهاجم الدولي البلجيكي سيريل نغونغي إلى تورينو قادما من نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي، وفقا لما أعلن الناديان.

وأفاد بطل إيطاليا في بيان الخميس "أبرم نابولي رسميا صفقة انتقال سيريل نغونغي إلى تورينو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي".

وحسب الصحافة المتخصصة، ينضم نغونغي (25 عاما) إلى تورينو على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 17 مليون يورو.

خاض نغونغي الذي وصل إلى نابولي في كانون الثاني/يناير 2024 قادما من فيرونا مقابل 20 مليون يورو، 35 مباراة مباراة وسجل 3 أهداف في مختلف المسابقات مع النادي الجنوبي. شارك في 18 مباراة في الـ "سيري أ" الموسم المنصرم الذي انتهى بتتويج نابولي بلقبه الرابع في تاريخه.