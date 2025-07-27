شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وإيران المقبلة فى بطولة العالم لـ شباب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب شباب الكرة الطائرة مواجهة قوية أمام نظيره الإيرانى غدا، الإثنين، فى رابع مواجهاته ببطولة العالم بأوزبكستان ، التي تستمر حتى 4 أغسطس المقبل.

مباراة مصر وإيران تقام فى التاسعة صباحا غدٍ بتوقيت القاهرة.

ونجح منتخب شباب الطائرة في الفوز على تونس بنتيجة 3-0 فى ضربة البداية قبل الخسارة من إسبانيا فى ثانى مواجهاته والخسارة من إيطاليا أمس.

ويخوض منتخب شباب الطائرة مواجهة مهمة أمام بولندا غدا، الثلاثاء، فى نفس التوقيت في ختام الدور الأول.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: مصطفى شريف ومهند محمد ربيع وخالد محمود وعمر مجدى وعمر وائل وحمزة ياسين ومحمد نصر وزياد محمد وأحمد يوسف وأحمد محمد وعمر أحمد عبد العزيز ومحمد السيد، تحت قيادة المدير الفني هاني مصيلحي.

ونجح مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة فى تنظيم معسكر دولى بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة أربعة منتخبات هي: البرازيل، والأرجنتين، والبحرين، إلى جانب منتخب الطائرة استعداداً لبطولة العالم للشباب المقبلة بأوزبكستان.

واقترب استاد القاهرة من استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة للكرة الطائرة المحدد لها شهر سبتمبر المقبل، بعدما حصلت مصر على شرف التنظيم بموافقة الاتحاد الأفريقي للعبة.

منتخب الطائرة يستعد لبطولة العالم

ويستعد منتخب الطائرة الأول للرجال للمشاركة فى بطولة العالم، التى ستقام فى العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل ، وأوقعت القرعة المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، إيران، وتونس. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح فى التعاقد مع الخبير الإيطالى ماركو بونيتا.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من مسئولى اتحاد الطائرة مع رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، للحصول على موافقة الاتحاد الدولي على تعديل موعد استضافة البطولة الأفريقية من شهر أغسطس إلى سبتمبر، نظرًا لمشاركة منتخبى 2005-2006 ببطولة العالم في الصين ومشاركة منتخبي 2007-2008 فى بطولة العالم بأوزبكستان خلال الفترة المقبلة، مما يصعب استضافة بطولة أفريقيا في شهر أغسطس، وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي ووافق بشكل استثنائي لمصر على تعديل موعد البطولة وإقامتها بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل.