شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتبع سياسة جديدة فى نظام رواتب اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادي الزمالك اتباع سياسة جديدة في نظام صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، تتضمن تقسيم عقود اللاعبين بشكل يضمن حصول كل لاعب على راتب شهري ثابت طوال الموسم، بدلاً من صرف مقدمات عقود كبيرة في بداية كل موسم كما كان متبعًا في السنوات الماضية.

ويأتي هذا التغيير في إطار خطة تنظيمية وضعها جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وضمان التزام اللاعبين تجاه النادي على مدار الموسم، مع الحفاظ على حقوقهم المالية بشكل منتظم.

وتسعى إدارة الزمالك من خلال هذا النظام إلى تقليل الأعباء المالية في بداية المواسم، وتفادي الأزمات التي كانت تنشأ بسبب تأخر صرف مقدمات العقود، ما يُسهم في خلق بيئة أكثر احترافية داخل الفريق.

في سياق آخر جاء ترتيب مباريات الزمالك في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى : سيراميكا كليوباترا

الجولة الثانية : المقاولون العرب

الجولة الثالثة : مودرن سبورت

الجولة الرابعة : فاركو

الجولة الخامسة : وادي دجلة

الجولة السادسة : المصري

الجولة السابعة : الإسماعيلي

الجولة الثامنة : الجونة

الجولة التاسعة : الأهلي

الجولة العاشرة : المحلة

الجولة الحادية عشرة : راحة

الجولة الثانية عشرة : البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشرة : طلائع الجيش

الجولة الرابعة عشرة : سموحة

الجولة الخامسة عشرة : إنبي

الجولة السادسة عشرة : بتروجت

الجولة السابعة عشرة : كهرباء الإسماعيلية

الجولة الثامنة عشرة : حرس الحدود

الجولة التاسعة عشرة : زد

الجولة الـ20: بيراميدز

الجولة الـ21 : الاتحاد السكندري.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي