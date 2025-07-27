شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البارالمبية تبحث استعدادات منتخب رفع الأثقال لبطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار متابعتها الدقيقة لمسيرة إعداد المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية اجتماعًا تنسيقيًا مهمًا مع لاعبى المنتخب الوطني، بحضور الجهاز الفني للفريق، لمناقشة الاستعدادات الخاصة قبل بطولة العالم المقررة في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر 2025.

استهدف اللقاء الاطلاع على نتائج والمستجدات من تجارب بطولة العالم القادمة، ومراجعة التجهيزات الفنية والطبية للرياضيين خلال المعسكر

حضر الاجتماع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس الإدارة وإبراهيم أمين عضو مجلس الإدارة والجهاز الفنى لمنتخب رفع الأثقال، في إطار حرص اللجنة على إشراك المتخصصين في اتخاذ القرارات الفنية والتقييمية للمنتخب.

ويعبر مجلس إدارة اللجنة البارالمبية عن ثقته الكاملة في قدرات لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن تنظيم هذا الحدث العالمي يعكس ثقة المجتمع الدولي في جاهزية مصر اللوجستية والفنية لتنظيم بطولات بارالمبية كبرى.

وشدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية خلال الجلسة أن لجنة رفع الاثقال وضعت معايير للاختيار النهائي للاعبين بناء علي تحقيق رقم المركز العاشر علي العالم حتي تتيح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات للاشتراك في البطولة خاصة أن هذه البطولة لن تعد المحطة الأخيرة للاشتراك في دورة لوس انجلوس بل أن الفرصة مازالت قائمة حيث تقوم مصر بتنظيم 3 بطولات عالمية أعوام 2026، 2027، 2028 وهي بطولات مؤهلة للدورة البارالمبية.

من جانبهم أشاد جميع اللاعبين بجهود واهتمام الجهاز الفني بتطوير أرقامهم خلال فترة المعسكر، خاصة أن عدد اللاعبين واللاعبات المتوقع اشتراكهم في بطولة العالم من الكبار والناشئين قد يصل إلي 48 لاعب ولاعبة، وهو العدد الأكبر في تاريخ رياضة رفع الاثقال المشارك في بطولة العالم، الأمر الذى يعكس اهتمام اللجنة باللعبة ومستقبلها من خلال إعداد أجيال قادمة في اللعبة تؤهل مصر للحفاظ علي مكانتها وتفوقها.

وتؤكد اللجنة البارالمبية المصرية استمرار دعمها الكامل لكافة المنتخبات القومية سواء من خلال توفير بيئة تدريبية مثالية، أو التنسيق مع الجهات المعنية لضمان أفضل فرصة لنجاح المنتخب في استضافة البطولة على أرضه، وتحقيق إنجازات تُسجّل في سجلات الرياضة البارالمبية الوطنية.

ويُذكر أن بطولات العالم المقررة في القاهرة في أكتوبر 2025 تشكل الحدث البارالمبي الأكبر في تاريخ مصر، إذ تُعد القاهرة أول مدينة أفريقية تستضيف بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية ضمن نسخة أكبر تشمل بطولة الناشئين أيضًا من 9 حتى 18 أكتوبر 2025.