مونديال السباحة: الفرنسي ماكسيم غروسيه يحرز ذهبية 50 م فراشة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : خطف الفرنسي ماكسيم غروسيه الفوز في اللحظات الأخيرة وأحرز ذهبية سباق 50 م فراشة في بطولة العالم للسباحة في سنغافورة الإثنين.

وأنهى غروسيه السباق بزمن قدره 22.48 ثانية، متقدما على السويسري نوي بونتي (22.51) والإيطالي توماس تشيكون (22.67).

وشهد السباق السريع والحماسي الذي سيُدرج للمرة الأولى ضمن منافسات الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028، منافسة شديدة، حيث فاز غروسيه بفارق ضئيل جدا.

وقال الفرنسي "لا أعرف كيف خضت هذا السباق، لكنه كان سريعا جدا".

وكان غروسيه دخل النهائي كأسرع المتأهلين متقدما على بونتي والبريطاني بن براود.

ولم يشارك الأميركي كايليب دريسل، بطل العالم مرتين في هذا السباق، في منافسات سنغافورة.

وأكد غروسيه أن إدراج السباق في البرنامج الأولمبي في لوس أنجليس يمنحه دافعا إضافيا للنجاح، قائلا "أنا أعمل من أجل هذا، إنه سباق إضافي بالنسبة لي وفرصة أخرى لحصد ميدالية".