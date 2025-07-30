شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير حراسة المرمى بالفريق استعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصل مسئولو نادى الزمالك عن حسم مصير حراس المرمى بالفريق ، فى ظل وجود الثلاثى محمد عواد ومحمد صبحى والتعاقد مع المهدى سليمان بالإضافة إلى محمود الشناوى

ويتم مناقشة وضع كل منهم، من جانب الجهاز الفنى وإدارة الكرة، فى ظل احتمال رحيل احد الحارسين، عواد أو صبحي، عن النادى خاصة بعد تلقى صبحى عرضا سعوديا ومن قبله عرض من بيراميدز، بالإضافة إلى رغبة الزمالك التعاقد مع محمد علاء حارس الجونة.

ويسعى الزمالك لترتيب قائمة حراس مرماه للموسم المقبل بحيث تضم محمد عواد، الحارس الأساسي إلى جانب المهدي سليمان الذي تم التعاقد معه مؤخرًا لتعزيز الخبرة والعمق الفني في هذا المركز، ويُتوقع أن ينضم إليهم محمد علاء، على ان يتم التعاقد مع علاء برحيل محمد صبحى عن الفريق.

وتوصل بيراميدز لاتفاق مع محمد صبحى لضمه في الميركاتو الصيفي، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة 50 مليون جنيه لنادى الزمالك، والتي سيتحرك بعدها مسئولو القلعة البيضاء لتدعيم المركز بحارس جديد وهو محمد علاء، الذى تم التواصل معه والوصول لاتفاق، ويتبقي حسم الصفقة مع ناديه.

يترقّب محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، وصول عروض رسمية من أندية الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة، لحسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، وسط حالة من الغموض تحيط بمصيره داخل القلعة البيضاء.

وتلقى الحارس الدولي اهتمامًا شفهيًا من ناديي الأخدود وضمك السعوديين، إلا أن تلك العروض لم ترتقِ بعد إلى المستوى الرسمي، حيث لم تُرسل أي خطابات أو عروض مالية إلى نادي الزمالك حتى الآن.

وينتظر صبحي تحرّكًا رسميًا من جانب الأندية المهتمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد وجهته القادمة، وفي الوقت نفسه ما زال صبحي يحتفظ باتفاق شفهي سابق كان قد توصّل إليه مع نادي بيراميدز.

يواصل نادي الزمالك خطواته النهائية لحسم صفقة ضم الحارس محمد علاء من نادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لاسيما أن تلك الصفقة متعلقة بخروج محمد صبحى حارس مرمى الفريق الذى بات على مقربة من الانتقال لصفوف فريق بيراميدز الذى يرغب فى تدعيم مركز حراسة المرمى بضم لاعب مميز مثل صبحى.