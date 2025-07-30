شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سحب قرعة دورى القسم الثانى للكرة النسائية باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسحب الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، قرعة دوري القسم الثاني للكرة النسائية للموسم الرياضي 2024/2025، وتنطلق القرعة في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

ودعا الاتحاد الأندية المعنية إلى حضور مندوب مفوض من النادي، مصطحبًا معه تفويضًا رسميًا، لمقر الاتحاد بالجزيرة لإجراء مراسم القرعة.

وقد أرفق الاتحاد المصري لكرة القدم بالخطاب قائمة بأسماء الأندية المشاركة في دوري القسم الثاني للكرة النسائية لموسم 2024/2025، والتي تضم 11 ناديًا موزعة على عدة محافظات، وهي كالتالي:

حدائق حلوان (القاهرة)

الزهور (القاهرة)

طلائع الجيش (القاهرة)

السكة الحديد (القاهرة)

إيديال (القاهرة)

6 أكتوبر (الجيزة)

سموحة (الإسكندرية)

مركز شباب الزهور (بورسعيد)

بورفؤاد (بورسعيد)

مركز شباب أبو حماد (الشرقية)

الاتحاد السكندري (الإسكندرية)