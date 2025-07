الجيش السوداني: اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر مليشيا الدعم السريع

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

بيان

الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠٢٥م

يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ * وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

صدق الله العظيم.

شعبنا الأبي الصابر:

ظلت قواتكم بكل مكوناتها المنضوية في حرب الكرامة الوطنية تواصل أداء واجبها المقدس في قتال شراذم البغي والعدوان من مجرمي وأوباش مليشيا آل دقلو وأعوانهم وداعميهم من قوى الشر المحلية والإقليمية والدولية، وتحقق الإنتصارات يوماً بعد الآخر بعزم وإرادة ماضية بفضل الله وتوفيقه ومساندة وإلتفاف شعبنا الكريم .

وفي هذا السياق نعلن اليوم اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر مليشيا آل دقلو الإرهابية وتطهير عاصمتنا الوطنية من دنس المتمردين وأعوانهم مؤكدين أن (ولاية الخرطوم خالية تماماً من المتمردين).

كما نجدد عهدنا مع شعبنا بمواصلة جهودنا حتى تطهير آخر شبر من بلادنا من كل متمرد وخائن وعميل.

دعواتنا بالجنة والخلود لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين وأن يرد أسرانا إلى ذويهم رداً جميلاً.

( نصر من الله وفتح قريب)

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

General Command of the Armed Forces

Press Release

Tuesday, 20th May, 2025

Our proud and patient people:

Your forces, with all their components participating in the war of national dignity, have continued to fulfill their sacred duty in fighting the thugs of aggression and oppression of the criminals of the Al-Daglo militia, and their evil supporters and backers of local, regional, and international forces. They are achieving victories day after day with unwavering determination and will, thanks to Allah’s Grace and the support and solidarity of our noble people.

In this context, we announce today the complete liberation of the entire state of Khartoum from any presence of terrorist elements of the Al-Dagalo militia, and the cleansing of our national capital from the filth of the rebels and their supporters. We affirm that “Khartoum state is completely free of rebels.”

We also renew our pledge to our people to continue our efforts until every inch of our country is liberated of every rebel, traitor, and agent.

We pray for eternal paradise for our righteous martyrs, a speedy recovery for the wounded, and the beautiful return of our prisoners to their families.

Office of the Spokesperson of the Armed Forces

