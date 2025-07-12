ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, مساء الجمعة بخبر إصابة قائد ثاني مليشيا الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو, إثر قصف جوي للجيش. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الصحفي السوداني, البارز مزمل أبو القاسم, تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب مزمل, في تدوينته التي حظيت بتفاعل منقطع النظير: (أنباء عن إصابة قائد ثاني التمرد عبد الرحيم دقلو في قدمه اليسرى إثر قصف جوي لمنزل استضاف اجتماعاً له.. ومصرع سبعة من مرافقيه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إصابة قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو إثر قصف جوي لمنزل استضاف اجتماعاً له ومصرع سبعة من مرافقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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