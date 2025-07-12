بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل جديدة في جريمة السوداني الذي قتل طليقته الطبيبة وأفراد أسرتها بالسعودية.. قتل زوجته السابقة دفاعاً عن نفسه ووالدتها توفيت نتيجة “كومة سكري” والطفلة ماتت بسبب ضربة طائشة

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, والسعودية, بسبب الجريمة البشعة التي نفذها مقيم سوداني, بالمملكة في طليقته وأهلها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نقلت تفاصيل أولية عن الحادثة التي قيل أن الجاني استخدم فيها “ساطور”.

ووفقاً لما أوردت الصفحات فإن الجاني اعتدى على طليقته وأهلها بسبب خلافات حول حضانة طفله من طليقته, ما دفعه لإقتحام مزلها بالعاصمة الرياض, في الصباح الباكر.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد كشف أحد النشطاء في مقطع فيديو متداول تفاصيل جديدة عن الجريمة البشعة التي راح ضحيتها المجني عليها الدكتورة ووالدتها وطفلة صغيرة.

وقال الناشط في سرده نقلاً عن أحد أقارب الجاني, أن المتهم كان في وعيه عكساً لما أشيع سابقاً, وأنه قتل الطبيبة التي لم يطلقها بغرض الدفاع عن نفسه بعد أن اعتدت عليه بسكين من الخلف لمنعه من أخذ طفلهما الصغير.

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, مؤكداً أن والدة الطبيبة القتيلة توفيت بسبب “كومة سكري”, بينما ماتت الطفلة نتيجة ضربة طائشة وغير مقصودة.

وأكد الناشط الذي تعرض لهجوم شرس من قبل الجمهور الذي اتهمه بالدفاع عن مجرم وقاتل, أنه نقل الحقائق حسبما وصلته من أحد أقارب القتيلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)