الحركة الشعبية تعلق مشاركتها في صمود

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان ، تعليق مشاركتها في الأجهزة التنفيذية العليا لتحالف “صمود” إثر خلاف حول تشكيل حكومة موازية بالاشتراك مع الدعم السريع.

وقال التيار الديمقراطي إن الأزمة الحالية هي امتداد للأزمة السياسية التي عانى منها تحالف “تقدم” السابق، واكد فى خطاب بعثه إلى قيادة التحالف الجديد برئاسة عبد الله حمدوك، ان الازمة انتقلت برمتها إلى صمود.

وطالب التيار الثوري بضرورة حل القضايا التنظيمية العالقة وفقاً لرؤية سياسية واضحة، واتهم القيادة الحالية بتضييق دائرة صنع القرار.

السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

