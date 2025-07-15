وقف الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية اليوم على الترتيبات الإدارية والفنية لإدارتى السجل المدنى والجوازات خلال زيارته التفقدية اليوم بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية

وزير الداخلية تلقى تنويرا متكاملا عن سير العمل بالادارة العامة للسجل المدنى قدمه اللواء شرطة/ خوجلى خيرالله مدير دائرة الشئون العامة بالادارة العامة للسجل المدنى إستعرض خلاله خطة العمل الخاصة باعادة تأهيل المبانى وأعمال الصيانة بجانب الدراسة الخاصة بمركز البيانات فضلا عن إعادة خدمات الكهرباء والشبكات والتى تسيير وفق الخطط الموضوعة

فيما اكد اللواء شرطة/ نصرالدين محمد فضل المولى مدير دائرة الاجانب بالادارة العامة للجوازات والهجرة عن إكتمال العمل بمركز ابوأدم لتقديم خدمات الجوازات والسجل المدنى لمواطنى المنطقة ، خاصة بعد إكتمال وتشغيل مراكز الحلفايا وكررى والبدء فى مراكز بحرى وشرق النيل

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن زير الداخلية أكد على ضرورة تقديم خدمات الجوازات والسجل المدنى وترخيص المركبات لمواطنى الولاية فى مناطق سكنهم عبر المراكز الخدمية المنتشرة فى جميع محليات ولاية الخرطوم ، مؤكدا إلتزام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتوفير كافة متطلبات العمل من الاجهزة والمعدات الفنية .

المكتب الصحفي للشرطة

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يتفقد إدارتى الجوازات والسجل المدنى ويؤكد على ضرورة عودة الخدمات الهجرية سريعا للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.