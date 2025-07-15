رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين خمسة وزراء في حكومة الأمل

- 1/2
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، البروفيسور كامل إدريس، اليوم، القرار رقم (84) لسنة 2025، القاضي بتعيين خمسة وزراء جدد ضمن تشكيلة حكومة الأمل.
وتضمن القرار تعيين كل من:
– البروفيسور أحمد التجاني عبد الرحيم المنصوري وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية.
– الأستاذ خالد إسماعيل أحمد علي الإعيسر وزيراً للثقافة والإعلام والسياحة.
– الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزيراً للمعادن.
– الأستاذ معتصم أحمد صالح آدم وزيراً للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
– الأستاذ سيف النصر التجاني هارون جابر وزيراً للبنية التحتية والنقل.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه التعيينات جاءت عقب دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية.
ويُذكر أن عدد الوزراء الذين تم تعيينهم حتى الآن بلغ خمسة عشر وزيراً.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
