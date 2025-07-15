الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هجوم مسلح على قسم شرطة دنقلا العجوز والبنك الزراعي

0 نشر
هبة علي 0 تبليغ

  • هجوم مسلح على قسم شرطة دنقلا العجوز والبنك الزراعي 1/2
  • هجوم مسلح على قسم شرطة دنقلا العجوز والبنك الزراعي 2/2

نفذت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هجوم على قسم شرطة دنقلا العجوز الواقع بمنطقة الغدار ريفي دنقلا العجوز أسفر عن استشهاد شرطي وإصابة آخرين تم اسعافهم لمستشفى الوفاق القطري بمنطقة تنقسي.
نفذ للهجوم بواسطة مجهولين يستغلون عربة صالون بدون لوحات بادرو بإطلاق النار على أفراد الشرطة المناوبين باستخدام سلاح (قرنوف) وتعطيل عربة الشرطة مما شل حركة أفراد الشرطة توجهوا بعدها مباشرة لبنك الزراعي بذات المنطقة وأطلقوا النار بشكل عشوائي في محيط البنك دون أحداث خسائر ومن ثم لاذو بالفرار.
التيار

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح على قسم شرطة دنقلا العجوز والبنك الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا