هجوم مسلح على قسم شرطة دنقلا العجوز والبنك الزراعي

نفذت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هجوم على قسم شرطة دنقلا العجوز الواقع بمنطقة الغدار ريفي دنقلا العجوز أسفر عن استشهاد شرطي وإصابة آخرين تم اسعافهم لمستشفى الوفاق القطري بمنطقة تنقسي.

نفذ للهجوم بواسطة مجهولين يستغلون عربة صالون بدون لوحات بادرو بإطلاق النار على أفراد الشرطة المناوبين باستخدام سلاح (قرنوف) وتعطيل عربة الشرطة مما شل حركة أفراد الشرطة توجهوا بعدها مباشرة لبنك الزراعي بذات المنطقة وأطلقوا النار بشكل عشوائي في محيط البنك دون أحداث خسائر ومن ثم لاذو بالفرار.

التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

