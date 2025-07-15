في أول تعليق له.. الإعيسر يحدد أولويات وزارة الثقافة والإعلام

وفي بيان رسمي صدر مساء الثلاثاء 15 يوليو 2025، عبّر الإعيسر عن امتنانه للقيادة السودانية والشعب والجيش على تجديد الثقة به، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل مسؤولية جسيمة وأمانة عظيمة يتشرف بحملها.

وقال الإعيسر: “منذ دخولي العمل العام، قطعت عهدًا أمام الله وضميري أن أكون في خدمة الوطن، بكل صدق وإخلاص، لا أرجو سوى رضا الله والوطن”.

وأضاف أن العهد الذي قطعه منذ سنوات لن ينكسر، وسيظل محفورًا في أعماقه، وأنه سيواصل جهوده في تعزيز قيم الثقافة والإعلام والسياحة بما يخدم السودان ويعكس وجهه الحضاري للعالم.

أولويات المرحلة القادمة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ المشروعات التي بدأت خلال فترته السابقة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مركّزًا على إنعاش القطاع الثقافي، وتحسين صورة السودان إقليميًا ودوليًا، إلى جانب المساهمة في قضايا وطنية محورية مثل:

إعادة المدنيين إلى مناطقهم

توفير الخدمات الأساسية

إعادة إعمار المؤسسات الثقافية والإعلامية

تعزيز روح التوافق الوطني

دعم جهود السلام والاستقرار

وأكد الإعيسر أن السودان يمر بمرحلة حساسة تتطلب توحيد الصفوف والعمل بروح وطنية صادقة، مشيرًا إلى أن الأمل كبير في قدرة الشعب السوداني على تجاوز التحديات وكتابة فصل جديد من التقدم والنهضة.

ختام روحاني ورسالة أمل

واختتم الإعيسر بيانه بآية قرآنية تعكس يقينه العميق بمراقبة الله لأعمال العباد، قائلاً: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” [صدق الله العظيم].

وشدّد على أن روح العزيمة والأمل سترافقه في هذا المشوار الجديد، داعيًا إلى تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل مشرق يليق بالسودان وأهله.

