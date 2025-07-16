تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث أثار سخرية الجمهور الذي تناقله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر الفنان المثير للجدل سجاد بحري, غاضباً وذلك أثناء رده على سخرية المعلقين. المطرب سجاد, هاجم المعلقين وأتهمهم بالتسبب في دخول زميله المطرب شريف الفحيل, في حالة نفسية سيئة وصلت مرحلة الجنون على حد تعبيره. الفنان المثير للجدل توعد 45 مليون نسمة بالرد على طريقه الخاصة مؤكداً أنه قوي ولا يستجيب لسخريتهم وقال: (بسببكم أصيب شريف الفحيل بالجنون والنفسيات لأنه ضعيف لكن أنا بخليكم تلقطوا أكياس في الشارع وبلاش كلام فارغ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان سجاد بحري يظهر غاضباً ويهدد 45 مليون سوداني: (بسببكم أصيب شريف الفحيل بالجنون والنفسيات لأنه ضعيف لكن أنا بخليكم تلقطوا أكياس في الشارع وبلاش كلام فارغ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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