شاهد بالفيديو.. في “زفة” كبرى واحتفالات تجوب شوارع العاصمة.. إفتتاح شارع الحرية بالخرطوم بثوبه الجديد

وثق تجار بشارع الحرية الشهير بوسط العاصمة الخرطوم, وعبر كاميرا هواتفهم المحمولة للحظة إفتتاح الشارع الذي يقع بمنطقة السوق العربي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التجار قاموا بافتتاح سوقهم الجديد لأول مرة بعد الحرب, بزفة كبرى بالسيارات التي جابت شوارع العاصمة. الجير بالذكر أن شارع الحرية بالخرطوم يعتبر من أشهر المراكز التجارية لبيع الأدوات الكهربائية ويقع بأكثر المناطق إزدحاماً بالعاصمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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