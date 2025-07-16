رصد طائرتي شحن روسيتين متجهتين إلى «الدعم السريع» عبر مطار الكفرة

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» عن رصد طائرتين روسيتين من طراز IL-76 أقلعتا من مطار الكفرة الليبي باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان، مشيرة إلى أن الطائرتين المتخصصتين في نقل الأفراد والمعدات العسكرية تم رصدهما عبر صور أقمار صناعية تابعة لبرنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي.

ونقلت «نوفا» عن الباحث والمحلل السياسي جلال حرشاوي قوله على منصة «إكس» إن هناك تصاعدًا في شحنات السلاح من شرق ليبيا إلى قوات الدعم السريع منذ نهاية مايو الماضي، لافتًا إلى أن هذه الشحنات مدبّرة من قبل حكومة الإمارات، بحسب تعبيره.

مطار الكفرة مركز لوجستي حيوي

وأضافت الوكالة أن مطار الكفرة بات يشكل مركزًا لوجستيًا استراتيجيًا لضمان تدفق الإمدادات إلى قوات الدعم السريع، من خلال مسارات يصعب مراقبتها في منطقة المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر. وتشير التقارير إلى أن الدعم السريع عززت وجودها في المنطقة، وفرضت سيطرتها على كرب التوم، جبل كاسو، والطريق الرابط بين الكفرة وجبل العوينات.

تحذيرات من تداعيات أمنية إقليمية

وفي سياق متصل، حذّر معهد العلاقات الدولية الإيطالي من أن سيطرة قوات الدعم السريع – ككيان شبه عسكري – على المثلث الحدودي قد تؤدي إلى اتساع رقعة التهديدات في المنطقة، بما في ذلك تهريب البشر والأسلحة والوقود.

التيار