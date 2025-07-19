شاهد بالفيديو.. هتف وردد (عائدون عائدون).. رئيس الوزراء كامل إدريس يصل الخرطوم لأول مرة منذ تعيينه وسط إستقبال حاشد من المواطنين

وصل رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس, ووفد مرافق له، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الخرطوم، في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن زيارة رئيس الوزراء جاءت للوقوف على الأوضاع في العاصمة التي تعاني من تدهور واسع في البنية التحتية.

وحظي كامل إدريس بإستقبال حاشد من المواطنين بالعاصمة, كما ظهر رئيس الوزراء وهو يهتف ويردد أمام الجموع الغفيرة من المواطنين: (عائدون عائدون).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)