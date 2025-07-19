الداخلية المصرية كشف مصدر أمني تفاصيل ضبط صاحب محل ملابس بالقاهرة لقيامه باستقطاع مقاطع فيديو من كاميرا المراقبة الخاصة بالمحل ليظهر من خلالها ضابط ومجند مرتديين الملابس «الميري» حال قيامهما بمراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة داخل المحل لفحص أحد البلاغات. وأضاف المصدر أنه تم الادعاء بدخولهما المحل لرغبة الضابط في شراء ملابس لنجله وبثها على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة، وتم اتخاذ الإجراءات االقانونية. المصري اليوم

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كانت هذه تفاصيل خبر لزيادة نسب المشاهدات وشراء ملابس لابنه.. مصدر أمني يكشف ملابسات ضبط صاحب محل بتهمة فبركة فيديو عن ضابط ومجند بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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