المدير العام لقوات الشرطة يترأس إجتماع هيئة قيادة الشرطة الطارئ والإجتماع يقف على جاهزية قوات الشرطة لتأمين ولاية الخرطوم

ترأس الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم بالقاعة الكبرى برئاسة قوات الشرطة إجتماع هيئة قيادة الشرطة الطارئ بحضور رؤساء الهيئات ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومدراء الإدارات العامة

وتفيد متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع إستمع الى تنوير عن الموقف الامنى و الجنائى بالبلاد قدمه اللواء شرطة /سامى الصديق دفع الله مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية المركزية والذى أشار فيه الى الجهود التى تبذلها قوات الشرطة بمختلف إداراتها فى بسط الأمن وتحقيق الطمأنينة بالبلاد ، مشيرا الى تسديد عدد من البلاغات الجنائية بجانب تكوين قوة متخصصة لإسترداد منهوبات المواطنين وتسليمها لهم وفقا للإجراءات القانونية اللازمة ، وإستمع الإجتماع كذلك الى تنوير عن الموقف الامنى بولاية الخرطوم من الفريق شرطة حقوقي/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة الولاية والذى أشار الى إستقرار الأحوال الامنية والجنائية بولاية الخرطوم من خلال إنفاذ خطة التأمين الخاصة بالمحليات وأقسام الشرطة الجنائية فى ضبط المتعاونين والخلايا الإجرامية وتأمين مداخل ومخارج الجسور ، فضلا عن تأمين أكثر من (250) موقع بالولاية وضبط عدد(3) الف دراجة نارية عبر الأطواف المشتركة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وإزالة ما يسمى باسواق دقلو من جميع محليات الولاية ، بجانب إنتشار عدد (115) مركز مجتمعى بالولاية للحد من الظواهر السالبة ، مؤكدا إكتمال العمل بغرفة النجدة (999) وربطها شبكيا بجميع أقسام شرطة الولاية دعما للعملية الأمنية

من جانبه اللواء شرطة/ أحمد عبداللطيف مدير غرفة المعلومات المركزية أشار خلال تنويره المتكامل عن الموقف الامنى بالبلاد الى الجهود التى تضطلع بها قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الاخرى فى منع ومكافحة الجريمة

وإستعرض اللواء شرطة حقوقى/ عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة تقريرا عن الخطط الخاصة بترقية وتطوير العمل التقنى الخاص بإدارتي الجوازات والسجل المدنى لمزيد من المواكبة والتحديث فى مجال إستخراج جوازات السفر والبطاقة القومية فضلا عن زيادة مراكز إستخراج الأوراق الثبوتية بعدد من الولايات

وقد خرج الاجتماع بقرارات مهمة لتعزير الوضع الأمني والجنائي بولاية الخرطوم وتهيئة بيئة العمل بكافة الوحدات الشرطية بولاية الخرطوم للإضطلاع بمهامها علي الوجه الامثل .

المكتب الصحفي للشرطة