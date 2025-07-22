قرار بإنشاء مفوضية تشجيع الإستثمار بولاية الجزيرة

ود مدني - ولاية الجزيرة أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، الاثنين، القرار رقم (73) لسنة 2025م بإنشاء مفوضية تشجيع الإستثمار بالولاية . وحدد القرار إختصاصات وسلطات المفوضية في العمل على تشجيع الإستثمار بالولاية وإعداد سياسات موجهات وأولويات الإستثمار بالتنسيق مع جهات الإختصاص القومية والولائية . وإستلام طلبات الإستثمار وإجراء كافة المعاملات الخاصة بالمشروعات ومنح الأراضي للمشاريع الإستثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد الأراضي للمشاريع الإستثمارية القومية بالتنسيق مع الجهات المختصة وإيداعها لدى الجهاز القومي للإستثمار . وتحقيق الخطط الإستثمارية القطاعية المجازة والمقترحة بالتنسبق بين المفوضية والوزارات المختصة والجهاز القومي في كل مايختص بالمشروعات الإستثمارية لاسيما خريطة الأراضي الإستثمارية وتحديد مدة منفعة الأرض التي يقام عليها المشروع والتوصية بتحديد المناطق الأقل نمواً ورفعها للمجلس لاجازتها . وتحصيل الرسوم والدعومات المقررة على المشروع الإستثماري وتوزيعها علي الجهات المختصة حسب ما تحدده اللوائح . والتوصية للوزير بإلغاء تخصيص الأراضي الإستثمارية التي لم يتم إستثمارها خلال المدة المقررة . وتتظيم المؤتمرات وورش العمل والمعارض والمشاركة فيها علي المستوى القومي والولائي وأي سلطات أخرى يوكلها لها المجلس . سونا

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