الجيش السوداني قال قائد ثاني الفرقة 19 مشاة مروي العميد الركن عمر يوسف إن العدو تقهقر بفضل عزم القوات المسلحة والقوات النظامية والشعب. وأكد خلال مخاطبته احتفال تخريج الكتيبة الثانية من المستنفرات بضاحية مساوي شمالي السودان أن التمرد إلى زوال، وقال إن التدريب يعطي المستنفر ثقة في النفس ومزيداً من الترتيب. من ناحيته، قال ممثل المقاومة الشعبية بمساوي مكي عوض المكي إن عدد مستنفرات الكتيبة بلغ (150) مستنفرة، مؤكداً أن أكثر من (50) منهن تلقين تدريبات متقدمة، مؤكداً جاهزية المنطقة لنصرة القوات المسلحة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد ثاني الفرقة 19 يؤكد أن التمرد إلى زوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.