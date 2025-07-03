تكنولوجيا: تحديث البطارية الكارثي يصيب Google Pixel 6a في 8 يوليو وجوجل تقدم تعويضات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل عدة أشهر، قلّلت جوجل عمليًا سعة بطارية هاتف Pixel 4a إلى النصف عبر تحديث برمجي، والآن تستعد الشركة لإطلاق تحديث مشابه لهاتف Pixel 6a.

أعلنت جوجل عن هذا التحديث منتصف يونيو، وقد أكدت الآن تفاصيل إضافية على صفحة الدعم الخاصة بها. والأهم من ذلك، كشفت الشركة عن موعد الإصدار، حيث سيُثبّت التحديث تلقائيًا وبشكل إجباري على أجهزة Pixel 6a المتأثرة ابتداءً من 8 يوليو. يمكن معرفة تثبيت التحديث بسهولة لأنه سيصدر مع نظام أندرويد 16.

من المثير للسخرية أن جوجل تصف هذا التحديث بأنه “تحديث لتحسين أداء البطارية”، لكنها تعترف بأنه يقلل من سعة البطارية وأداء الشحن بعد أن تصل البطارية إلى 400 دورة شحن.

جاء هذا الإجراء بسبب بعض الحالات التي اشتعلت فيها بعض أجهزة Pixel 6a فجأة، إذ تهدف الشركة من خفض جهد البطارية إلى منع ارتفاع الحرارة. وتؤكد جوجل أن هذا التحديث لا يؤثر على جميع هواتف Pixel 6a، على غرار ما حدث مع Pixel 4a، وربما يعود ذلك إلى المورد الذي تزود به البطارية كل جهاز.

لتعويض المستخدمين المتضررين، تقدم جوجل ثلاث خيارات لمالكي Pixel 6a الذين يعانون من قصر عمر البطارية. بدءًا من 21 يوليو، يمكن للعملاء استبدال بطارية هواتفهم مجانًا لاستعادة السعة الكاملة.

كما توفر الشركة رمز خصم لشراء هاتف جديد من متجر جوجل الرسمي، أو يمكن للمستخدمين اختيار الحصول على تعويض مالي نقدي.

حتى الآن، لم تكشف جوجل عن قيمة رمز الخصم أو مبلغ التعويض النقدي لمرة واحدة. وللمقارنة، تلقى مستخدمو Pixel 4a المتضررون قسيمة بقيمة 100 دولار أو تعويضًا نقديًا قدره 50 دولارًا. يمكن للمستخدمين التأكد من تأثر هواتفهم Pixel 6a عبر زيارة هذه الصفحة.

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