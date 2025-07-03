تكنولوجيا: ظهور هاتف Galaxy Z Fold7 في صور واقعية مسرّبة لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي خلال حدث Galaxy Unpacked القادم، والمقرر عقده في 9 يوليو.

وبينما انتشرت الشائعات والتسريبات بكثافة حول هاتف Galaxy Z Fold7 خلال الأشهر الماضية، ظهرت أخيرًا أول صور واقعية للجهاز عبر منصة X، لتمنحنا نظرة حقيقية على التصميم الجديد.

يظهر الهاتف في الصور بلونه الجديد المسمى Blue Shadow، مع إعداد كاميرات يشبه الموجود في الجيل السابق Fold6، لكنه يتميز بحلقات معدنية تحيط بالكاميرات.

نلاحظ أيضًا أن فلاش LED تم نقله إلى موضعٍ أقل مقارنة بالطراز السابق، مما يعطي ترتيبًا مختلفًا للكاميرات.

كما تكشف الصور عن نحافة الجهاز، حيث تشير التسريبات إلى أن سُمكه سيبلغ 4.2 ملم عند فتحه بالكامل، و8.9 ملم عند طيّه، مما يجعله من أنحف الأجهزة القابلة للطي في السوق. ومن المتوقع أن يبلغ وزنه 215 جرامًا، أي أقل بـ24 جرامًا من الجيل السابق.

بالنسبة للمواصفات، يُشاع أن Z Fold7 سيأتي بشاشة رئيسية مقاس 8.2 بوصة، وشاشة خارجية بمقاس 6.5 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9.

وسيدعمه معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

أما البطارية، فيُتوقّع أن تكون بسعة 4400 مللي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقدرة 25 واط. وسينطلق الهاتف بنظام One UI 8 المبني على Android 16.

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