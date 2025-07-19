تكنولوجيا: معالج Core 5 210H لا يقدم الكثير مقارنة بـ Core 5 120U على الرغم من كونه معالجًا من سلسلة H

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادةً، توفر معالجات Intel Core-H أداءً أسرع بكثير مقارنةً بمعالجات Core-U من نفس الجيل. على سبيل المثال، يقدم معالج Raptor Lake-H Core i7-13700H أداءً متعدد الأنوية الأفتراضية أسرع بنسبة 30 إلى 60 بالمئة مقارنةً بـ Raptor Lake-U Core i7-1355U. لكن، هذا الاختلاف ليس واضحًا بين معالجي Core 5 210H (من سلسلة H) وCore 5 120U (من سلسلة U)، مما يسبب ارتباكًا في التفريق بين الفئتين.

وفقًا لبيانات المقارنة، يتفوق Core 5 210H على Core 5 120U بنسبة 10 بالمئة فقط في الأداء متعدد الأنوية الأفتراضية. في المقابل، يقدم Core 5 120U أداءً أفضل قليلاً في المهام أحاديةالنواة، بالإضافة إلى أداء رسوميات مدمجة أسرع.

استهلاك الطاقة لكلا المعالجين متقارب جدًا، حيث يبلغ حوالي 38 واط عند الاستخدام الكامل أو أثناء تشغيل الألعاب، مما يعني أن كفاءة الأداء لكل واط ليست عاملاً مميزًا بينهما. قد يحافظ Core 5 210H على سرعات Turbo Boost أعلى مقارنةً بـ Core 5 120U، لكنه غالبًا يُستخدم في أجهزة لاب توب من الفئة المنخفضة غير المصممة لدعم أداء Turbo Boost عالٍ من الأساس.

