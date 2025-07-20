تكنولوجيا: فيفو X200 FE يكتب فصلاً جديداً في لغة الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة vivo رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد X200 FE، الهاتف الرائد المصمم بحجم مدمج ليواكب روح الإبداع والانطلاق لدى الجيل الجديد. يجمع هذا الهاتف بين تصميم أنيق ومفعم بالألوان، وقدرات تصوير احترافية مدعومة بعدسات ZEISS، وأداء من الجيل التالي، ليقدّم تجربة متكاملة تجمع بين القوة، والابتكار، والتعبير عن الذات.

تصميم أنيق نابض بالحياة

يتميّز هاتف X200 FE بشاشة AMOLED مسطحة بقياس 6.31 بوصة وتقنية ZEISS Master Color التي تقدم ألوانًا نابضة بالحياة وتجربة مشاهدة غامرة.

يتوفر الهاتف بلونين لافتين: الأصفر المتوهج (Yellow Glow) والأسود الفاخر (Black Luxe)، ويوازن بين المرح والأناقة الكلاسيكية، مع تفاصيل تعكس التفرد في كل لمسة.

نظام كاميرا مشترك مع ZEISS لتصوير احترافي

يمتلك الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مع مستشعر Sony IMX921 VCS)، وكاميرا تيليفوتو ZEISS بدقة 50 ميجابكسل تدعم تكبير يصل إلى 100 مرة، بالإضافة إلى عدسة زاوية عريضة للغاية.

يمكّن هذا النظام المستخدمين من التقاط صور وفيديوهات مذهلة في جميع الظروف، مدعومًا بأوضاع تصوير ذكية مثل:

وضع المسرح (Stage Mode)

التصوير الليلي البعيد بعدسة التيليفوتو

البورتريه متعدد البُعد (Multifocal Portraits)

تصوير الشوارع بأسلوب الأفلام الكلاسيكية

أداء فائق في هيكل مدمج

يعتمد X200 FE على معالج MediaTek Dimensity 9300+ بمعمارية 4+4 نوى كبيرة، لتوفير سرعة استجابة فائقة، وتجربة ألعاب سلسة، وكفاءة طاقة عالية.

ويحتوي على بطارية BlueVolt بسعة 6500 مللي أمبير، مدعومة بتقنية FlashCharge بقدرة 90 واط، لضمان ساعات طويلة من الاستخدام مقابل وقت شحن قصير.

الهاتف حاصل على شهادة SGS للحماية الثلاثية للبطارية، كما يتمتع بتصنيف IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي القوي.

شاشة ذكية تراعي صحة العين

تأتي الشاشة بدقة 1.5K LTPO وسطوع يصل إلى 1800 شمعة، مع تقنية تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز لتقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام المطول.

وقد حصلت على شهادة SGS للضوء الأزرق المنخفض، مع أوضاع حماية عين متعددة، لتجربة مشاهدة مريحة أثناء القراءة، الألعاب، أو مشاهدة الفيديوهات.

ذكاء اصطناعي مدعوم بـ Google Gemini

يتكامل X200 FE مع مساعد Google الذكي Gemini لتقديم تفاعل طبيعي مع المستخدم عبر الأوامر الصوتية، وإدارة المهام، والبحث، والترجمة والمزيد.

من أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي:

البحث الدائري (Circle to Search)

الترجمة الفورية على الشاشة

النص المباشر (Live Text)

التعليقات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد Funtouch OS، الذي يمنح المستخدم تجربة مخصصة، ترفيهية وآمنة في آن واحد.

التوفر والأسعار

سيتوفر هاتف vivo X200 FE في الإمارات بنسخة 12GB + 512GB مع ذاكرة RAM ممتدة بسعة 12GB، بسعر يبدأ من (2,599 درهم إماراتي).

هذا الإطلاق يؤكد التزام شركة vivo بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تعكس تطلعات جيل جديد من المستخدمين، من خلال تصميم مدمج وقوة لا تُضاهى وإبداع بلا حدود.