تكنولوجيا: مايكروسوفت تُطلق Surface Laptop بتقنية 5G ودعم eSIM وNano SIM بسعر يبدأ من 1799 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن إطلاق نسخة جديدة من حاسبها المحمول تحت اسم Surface Laptop 5G، وهي النسخة المزودة بتقنية الجيل الخامس من الطراز السابع (7th Edition)، لكنها تحمل هذا الاسم المبسّط في السوق.

يعتمد الحاسب على نسخة 13.8 بوصة المخصصة للأعمال، والمدعومة بمعالج Intel Core Ultra من الجيل الثاني.

زُوّد Surface Laptop 5G بمودم يدعم شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى منفذ شريحة Nano SIM فعلي على الجانب الأيمن، إلى جانب دعم شريحة eSIM المدمجة.

وأشارت مايكروسوفت في بيانها الصحفي إلى أن الجهاز يحتوي على وحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تنفيذ أكثر من 40 تريليون عملية في الثانية، ما يتيح تجربة ذكاء اصطناعي سريعة ومعالجة محلية متقدمة.

كما يتميز الحاسب الجديد بنظام هوائي ديناميكي يتكوّن من ستة هوائيات موزعة بشكل استراتيجي، لتقوم بتعديل مسار الإشارة وقوة الاتصال تلقائيًا وفقًا لطريقة استخدام الجهاز أو وضعه، مما يضمن اتصالًا مستقرًا وموثوقًا.

إضافة إلى ذلك، يستطيع الجهاز التبديل بسهولة بين شبكات Wi-Fi و5G، ويمكن استخدامه كنقطة اتصال متنقلة لأجهزة أخرى.

يبدأ سعر Surface Laptop 5G من 1799.99 دولار، أي بفارق 300 دولار عن النسخة غير المزودة بشبكة 5G والتي تم إصدارها في فبراير.

وتتضمن هذه النسخة معالج Intel Core Ultra 5، وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت، مع وحدة تخزين داخلية 256 جيجابايت. أما النسخة الأعلى، فتأتي بسعر 2699.99 دولار، وتضم معالج Intel Core Ultra 7، وذاكرة عشوائية بحجم 32 جيجابايت، بالإضافة إلى قرص SSD بسعة 1 تيرابايت.

سيتوفر الحاسب بلون فضي بلاتيني فقط، على أن تبدأ الشحنات في الوصول للعملاء في 26 أغسطس.

ومن ناحية أخرى، لم تعلن مايكروسوفت عن نية إطلاق نسخة تدعم 5G من طراز Surface Laptop 7 المزود بمعالجات Snapdragon.

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