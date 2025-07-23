تكنولوجيا: جيميني وChatGPT يحققان الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي

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القاهرة - سامية سيد - شاركت كلٌّ من جيميني وChatGPT في أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO) لهذا العام وحققتا نتائج ميدالية ذهبية في المسابقة، وأكدت جوجل ديب مايند أن روبوت الدردشة الخاص بها، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، قد دخل المسابقة رسميًا، وتمكن من حل خمسة من أصل ستة أسئلة، وفقًا لقواعد الاختبار، دون أي تدخل بشري.

من ناحية أخرى، استُخدم نموذج البحث التجريبي من OpenAI في الاختبار، وخضعت نتائجه لتقييم مستقل. وتقول شركة الذكاء الاصطناعي، ومقرها سان فرانسيسكو، إن النتائج النهائية تم التوصل إليها بعد إجماع الآراء.

جيميني وChatGPT يحققان 35/42 في أولمبياد الرياضيات الدولي

في منشورين منفصلين على X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، أعلن ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لجوجل ديب مايند، وألكسندر وي، عضو الفريق الفني في OpenAI، أن روبوتات الدردشة الخاصة بهما حققت نتائج ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي لعام 2025.

حل كلٌّ من برنامجي Gemini وChatGPT خمس مسائل من أصل ست، وحصلا على 35 علامة من أصل 42، وهو ما يُعدّ كافيًا للفوز بالميدالية الذهبية، وبينما استُخدم نموذج Gemini Deep Think في المسابقة، استخدمت OpenAI نموذج بحث تجريبي لم يُذكر اسمه للأولمبياد.

وتُعدّ مسابقة IMO واحدة من أقدم مسابقات الرياضيات السنوية لطلاب المدارس، وقد أُقيمت لأول مرة عام 1959 في رومانيا، ويشارك فيها حاليًا طلاب من أكثر من 100 دولة، وتُركّز المسابقة على البراهين الرياضية بدلًا من المسائل القائمة على الحلول، وهذا يعني أنه يجب على المشاركين استخدام المنطق، ومختلف النظريات الرياضية، ومعرفة الرياضيات التطبيقية لتقديم برهان. ثم يُقيّم المُقيّمون جودة البرهان، ويُمنح المشاركون درجات.

وأكد هاسابيس أن Gemini تمكّن من العمل بشكل متكامل بلغة طبيعية، وإنتاج برهان رياضي مباشرةً من أوصاف المسائل في غضون 4.5 ساعة، سيُتاح نموذج Gemini Deep Think المُحسّن الآن لمجموعة مختارة من المُختبرين وعلماء الرياضيات، وسيتم طرحه لاحقًا لمشتركي Google AI Ultra.

ووفقًا لتقرير TechCrunch، شاركت OpenAI أيضًا في المسابقة، ولكن ليس رسميًا، ويُقال إن الشركة وظّفت ثلاثة من الحائزين السابقين على ميداليات IMO، والذين يفهمون نظام التقييم كمُقيّمين خارجيين، وبحسب ما ورد، تواصلت شركة الذكاء الاصطناعي مع IMO مُرسلةً النتائج.

وقد أشار وي، في منشوره، إلى أن النتائج أُعلنت بعد إجماع تام.

وفي منشور منفصل، انتقد هاسابيس OpenAI بشكل غير مباشر لعدم التزامها بجميع القواعد الرسمية والإجراءات المُطوّلة التي طلبت IMO من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى اتباعها. كما ألمح إلى إعلان OpenAI عن النتائج قبل الأوان يوم الجمعة وقال: "لم نعلن يوم الجمعة لأننا احترمنا الطلب الأصلي لمجلس إدارة IMO بأن تشارك جميع مختبرات الذكاء الاصطناعي نتائجها فقط بعد التحقق من النتائج الرسمية من قبل خبراء مستقلين وأن يتلقى الطلاب الثناء الذي يستحقونه".