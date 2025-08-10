تكنولوجيا: Garmin تصدر تحديثًا جديدًا لساعتها الذكية الفاخرة لإصلاح مشكلة استنزاف البطارية السريع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Garmin إصدارًا تجريبيًا جديدًا لساعتها الذكية Venu X1، التي تُعتبر من أبرز ساعاتها المميزة حتى الآن، حيث يبلغ سعرها الحالي 799 دولارًا على أمازون.

تأتي Venu X1 بشاشة AMOLED قياس 2 بوصة بدقة 448×486 بكسل وبشكل مستطيل، كما تعد الساعة الذكية الأرفع لدى Garmin بوزن 40 جرامًا وسمك 7.9 ملم فقط.

بعد إصدار تحديث Beta 12.59 في أواخر يوليو، قدمت Garmin الآن تحديث Beta 12.63 الذي يتضمن مجموعة من التحسينات وإصلاحات الأخطاء.

وأوضحت الشركة في منشور عبر المنتدى أن هذا التحديث يعالج مشكلتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بإصلاح خلل كان يسبب استنزاف البطارية بسرعة في بعض الحالات، والثانية تهدف إلى منع ظهور بيانات غير صحيحة في رسم بياني الارتفاع (Altitude).

بالإضافة إلى ذلك، يشمل التحديث العديد من الإصلاحات الطفيفة وتحسينات الأداء العامة، إلى جانب تحديث ترجمات تطبيق Garmin Connect Mobile (GCM) التي وصلت الآن إلى الإصدار 1.7.

يُتاح تحديث Beta 12.63 فقط للمستخدمين الذين يطلبونه يدويًا من خلال الانتقال إلى القائمة الرئيسية، ثم الإعدادات، النظام، تحديث البرنامج على ساعة Venu X1، ثم الضغط على خيار “التحقق من التحديثات”. يمكن للمستخدمين زيارة موقع Garmin للحصول على مزيد من التفاصيل.

المصدر