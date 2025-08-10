تكنولوجيا: تسريب شاحن سيارة لاسلكي محدث من Anker بدعم Qi 2.2 وشحن سريع بقدرة 25 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Anker لإطلاق نسخة محدثة من قاعدة الشحن اللاسلكية المخصصة للسيارات، والتي ستحمل ترقية إلى معيار Qi 2.2.

ووفقًا لتسريب حديث، ستأتي النسخة الجديدة برقم الطراز A2933، بسعر متوقع يبلغ 69.99 دولارًا في الولايات المتحدة، مقارنة بالجيل الحالي غير الـ Prime الذي يبلغ سعره 60.99 دولارًا ويقتصر على شحن سريع بقدرة 15 واط فقط.

سيحمل الطراز الجديد اسم Prime MagGo Qi v2.2 Wireless Car Charging Pad، ومع ترقية Qi 2.2 سيتمكن من تقديم شحن سريع يصل إلى 25 واط.

لكن هذه الزيادة في السرعة لن تكون التحسين الوحيد، إذ يشير التسريب إلى أن الشاحن الجديد سيحتوي على مروحة تبريد مدمجة، تساعد على الحفاظ على درجة حرارة الهاتف منخفضة، مما يضمن استقرار الشحن على المدى الطويل. كما سيضم مؤشرًا للطاقة لعرض حالة التشغيل.

من حيث التصميم، يبدو أن Anker قامت بإجراء تعديلات طفيفة، حيث يظهر الطراز الجديد أطول قليلًا من الإصدار الحالي غير الـ Prime.

ووفق التسريبات، سيدعم الجهاز مدخل طاقة USB Type-C بقدرة 45 واط، وبما أنه مخصص للاستخدام في السيارة، فمن المتوقع أن يأتي مع محول طاقة للسيارة ضمن العبوة.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن موعد الإطلاق الرسمي، إلا أن حصول الشاحن على شهادة من اتحاد الطاقة اللاسلكية (Wireless Power Consortium) يشير إلى أن طرحه في الأسواق قد يكون قريبًا.

