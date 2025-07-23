تكنولوجيا: Razer تكشف عن فارة Cobra HyperSpeed الجديدة: أخف وزنًا وأكثر تحمّلًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Razer عن أحدث إضافة لسلسلة فارات الألعاب Cobra، وهي Cobra HyperSpeed، التي تأتي بتصميم مشابه للنماذج السابقة لكن مع تحسينات ملحوظة في الوزن والمتانة.

تزن Cobra HyperSpeed فقط 62 جرامًا، أي أخف من Cobra Pro التي تزن 77 جرامًا، وذلك بفضل استخدام مستشعر أقدم نوعًا ما مع مفاتيح بصرية جديدة من الجيل الرابع.

تستخدم الفارة مستشعر Razer Focus X 26K الموجود أيضًا في DeathAdder V3 HyperSpeed، ويوفر دقة عالية رغم كونه أقل تقدمًا من مستشعر Focus Pro 30K في Cobra Pro.

من جهة المفاتيح، تعتمد الفارة على مفاتيح بصرية من الجيل الرابع، والتي توفر عمرًا افتراضيًا يزيد عن 100 مليون نقرة، وإحساس نقر محسّن. كذلك تم تعزيز متانة عجلة التمرير لتكون أكثر صلابة بمقدار 3.3 مرة مقارنة بالجيل السابق.

تدعم Cobra HyperSpeed الشحن اللاسلكي عبر Hyperflux V2 وMouse Dock Pro وWireless Charging Puck، وتوفر عمر بطارية يصل إلى 110 ساعات عبر اتصال HyperSpeed اللاسلكي، و170 ساعة عبر البلوتوث.

تأتي الفارة بإضاءة RGB بثلاث مناطق، وسبعة أزرار قابلة للبرمجة، كما أنها متوافقة مع HyperPolling Wireless Dongle بتردد 8,000 هرتز.

تتوفر الفارة بسعر 100 دولار عبر موقع Razer، ما يضعها بين Cobra العادية بسعر 60 دولار وCobra Pro بسعر 130 دولار.

المصدر