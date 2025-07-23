تكنولوجيا: سامسونج رفضت عرض إنفيديا لتوريد HBM والدخول في سوق المسابك عام 2018

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعاني سامسونج فاوندرِي من مشاكل في إنتاج أحدث تقنيات التصنيع، بالإضافة إلى تحديات في إنتاج ذاكرة النطاق العريض العالي (HBM).

بالرغم من موافقة سامسونج مؤخرًا على تزويد إنفيديا بذاكرة HBM3E لشرائح الذكاء الاصطناعي، لا تزال متأخرة كثيرًا عن منافستها SK Hynix، المورد الرئيسي لذاكرة HBM لإنفيديا.

وكان يمكن أن تتغير الأمور لو لم ترفض سامسونج عروض إنفيديا في 2018. حيث قدم جيه-سن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، مقترحات تعاون شاملة شملت إنتاج HBM، وتطوير تقنيات تصنيع جديدة، والتعاون في منصة CUDA.

لكن سامسونج رفضت هذه العروض، مما دفع هوانغ للتعبير عن إحباطه لعدم وجود جهة للمناقشة طويلة الأمد داخل سامسونج. يُرجّح أن سبب ذلك كان التحقيق الجنائي ضد رئيس سامسونج لي جاي يونغ في تلك الفترة.

تستفيد إنفيديا بشكل كبير من الطلب الهائل على شرائح الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى ذاكرة HBM عالية الأداء، وتعتمد بشكل رئيسي على SK Hynix.

كما تعتمد حاليًا على TSMC في تصنيع شرائحها، بينما تتلقى سامسونج فرصة ضئيلة في هذا المجال رغم التقارير التي تشير إلى احتمال إنتاجها لشرائح ألعاب إنفيديا المستقبلية.

رغم أن فرص سامسونج ضاعت في الماضي، تحاول الآن استعادة بعض الأعمال عبر تزويد إنفيديا وAMD بذاكرة HBM4 في 2026.

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