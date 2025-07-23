تكنولوجيا: لينوفو تفتح الحجز المسبق لجهازها اللوحي الرائد خفيف الوزن مع قلم متقدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فتحت لينوفو رسميًا باب الحجز المسبق لجهازها اللوحي الرائد وخفيف الوزن Xiaoxin AI Tablet Pro GT، وذلك بعد أيام من استعراضه عبر عدة منشورات على منصة Weibo. ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن السعر الرسمي للجهاز، فإنها تقدم عروضًا وخصومات خاصة للمستخدمين الذين يقومون بالحجز قبل الإطلاق الرسمي في 6 أغسطس.

من بين هذه العروض، يحصل أول 50,000 شخص يقوم بالحجز المسبق على “حزمة ترفيهية” مجانية، بينما تُرفق بطاقة microSD بسعة 128 جيجابايت مع أول 4,900 وحدة يتم طلبها مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المشترون على قلم Stylus Pro مجانًا، والذي يُباع عادة بسعر 599 يوان صيني (حوالي 84 دولارًا). يتميز هذا القلم بدعمه 8,192 مستوى ضغط، وزمن استجابة يبلغ 4 مللي ثانية فقط، مع إمكانية شحنه مغناطيسيًا.

وفيما يخص الأداء، كشفت لينوفو أن الجهاز حقق نتيجة مذهلة بلغت 2,023,468 نقطة على منصة AnTuTu V10، وذلك بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت.

وإذا ثبتت هذه النتيجة في النسخ التجارية، فإن الجهاز سيتفوق على كل من Legion Tab Gen 3 وYoga Tab Plus الذي يُباع حاليًا بسعر 599 دولار على أمازون.

الجهاز يأتي بشاشة مقاس 12.1 بوصة ويعمل بنظام اندرويد، مع تركيز واضح على الأداء وتجربة القلم المتقدمة.

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