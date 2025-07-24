شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع قيمة عملات الإيثر والريبل والبيتكوين مع تصفية مراكز بقيمة 630 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق العملات المشفرة تراجعًا حادًا، أدى إلى تصفية مراكز بقيمة 625.5 مليون دولار، حيث تكبد المتداولون المتفائلون الجزء الأكبر من الخسائر.

وسجّلت العقود الآجلة لكل من عملتي الإيثر والريبل خسائر أكبر من عملة البيتكوين، في حركة غير معتادة تشير إلى زيادة الإقبال على تداول العملات البديلة خلال الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته منصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس.

وتراجع سعر عملة الإيثر بنحو 3.6% ليصل إلى 3540 دولارًا، وانخفضت قيمة عملة "إكس آر بي" بنسبة 6% لتصل إلى 3.25 دولار، موسعة خسائرها الأسبوعية إلى أكثر من 12%، في حين صمدت عملة البيتكوين نسبيًا بتراجع أقل من 2% ليُتداول حول 116800 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن التصفية القسرية لمراكز التداول تحصل عندما تتجاوز حركة السعر الهامش المتاح للمتداول، ما يؤدي إلى إغلاق المركز تلقائيًا وتكبد خسائر فادحة، وقد يُسبب ذلك موجات بيع متسلسلة أثناء تقلبات السوق.

كما أن ارتفاع معدلات التصفية قد يكشف عن تداولات مزدحمة ويُنذر بانعكاسات محتملة في الاتجاه، وعند دمج هذه البيانات مع مؤشرات الفائدة المفتوحة ومعدلات التمويل، تصبح أداة مفيدة لتحديد نقاط الدخول أو الخروج الاستراتيجية في الأسواق ذات الرافعة المالية العالية والمعرضة لتقلبات مفاجئة.