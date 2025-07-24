شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: وضع الذكاء الاصطناعى فى البحث يجذب 100 مليون مستخدم شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، أن وضع الذكاء الاصطناعي في البحث يضم الآن أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة والهند، حيث جاءت هذه المعلومات خلال مؤتمر الشركة للربع الثاني من العام المالي مع المستثمرين.

كما سلطت شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها ماونتن فيو، الضوء على أن ميزة الذكاء الاصطناعي الأخرى في البحث، AI Overviews، تضم الآن أكثر من ملياري مستخدم شهريًا، وهي متوفرة بـ 40 لغة في 200 دولة ومنطقة، وفي سياق منفصل، أفاد تقرير أيضًا أن الشركة بدأت في طرح Gemini 2.5 Pro وDeep Search في وضع الذكاء الاصطناعي للمستخدمين.

وفي منشور على مدونته، قال بيتشاي إن أحدث تجربة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الشركة، AI Mode، لاقت استحسانًا كبيرًا من المستخدمين، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل أن هذه الميزة تُستخدم بشكل أساسي لاستعلامات البحث الأطول والأكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى ذلك، أشار بيتشاي إلى أنه على الرغم من توفره في بلدين فقط (الهند والولايات المتحدة)، فقد سجّل وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) بالفعل 100 مليون مستخدم نشط شهريًا.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة طُرحت لأول مرة في الولايات المتحدة في مايو، ووُسِّعت لتشمل الهند في أوائل يوليو، هذا يعني أن أي مستخدم هندي يختبر هذه الميزة سيساهم في الوصول إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، وأضاف بيتشاي أيضًا أن جوجل تعتزم تحسين وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) من خلال إضافة ميزات جديدة بسرعة.

وقد أعلنت عملاقة التكنولوجيا بالفعل عن ميزتي اختيار النموذج والبحث العميق. ووفقًا لتقرير 9to5Google، فقد بدأ طرح هاتين الميزتين للمستخدمين على نطاق واسع. ومع ذلك، لم يرَ فريق Gadgets 360 ظهور هذه الميزات حتى الآن.

ومن بين الميزات الجديدة، إضافة طراز Gemini 2.5 Pro AI، والذي يمكن للمستخدمين اختياره بالنقر على القائمة المنسدلة بجوار نص "وضع الذكاء الاصطناعي" في الواجهة، وسيسمح دعم نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد للمستخدمين بطرح أسئلة حول الرياضيات والمنطق والبرمجة مباشرةً في البحث.

الميزة الثانية هي البحث العميق، وهي مبنية على ميزة البحث العميق من جيميني. سيتيح الوضع الجديد للمستخدمين طرح استفسارات قد تكون معقدة للغاية أو متخصصة للغاية بالنسبة لوضع الذكاء الاصطناعي. يمكن للبحث العميق بعد ذلك إجراء بحث أوسع للعثور على معلومات ذات صلة.

وفقًا للتقرير، سُئل بيتشاي عن سبب وجود كل من جيميني ووضع الذكاء الاصطناعي كمنتجين منفصلين، في حين أنهما يؤديان نفس الوظيفة بشكل أساسي. وبحسب ما ورد، قال الرئيس التنفيذي لجوجل إنه على الرغم من وجود تداخل كبير، إلا أن هناك حالات استخدام فريدة لكل منتج.

وأوضح بيتشاي أن وضع الذكاء الاصطناعي مخصص في المقام الأول للاستعلامات التي تركز على المعلومات بشكل أكبر، بينما يلبي جيميني احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى مساعد أو محادثة. وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة: "وبالطبع، ستكون هناك مناطق سيتم تقديم الخدمات لها بشكل مشترك من قبل كلا التطبيقين، ومع مرور الوقت، أعتقد أننا نستطيع أن نجعل التجربة أكثر سلاسة لمستخدمينا".