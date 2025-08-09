تكنولوجيا: لما يواجه Apple Intelligence قوة GPT-5 الجديدة من OpenAI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل ساعات قليلة، أعلنت OpenAI عن إطلاق ChatGPT-5، الذي يُعد أفضل إصدار حتى الآن من ChatGPT. منذ الإعلان، قد يتساءل الكثيرون متى ستدمج Apple Intelligence هذا الإصدار الجديد، خاصة وأنها تستخدم حالياً الإصدار القديم GPT-4o.

ووفقًا لتقرير من 9to5Mac، من المتوقع أن تقوم أبل بإدخال GPT-5 في الإصدارات النهائية لأنظمة iOS 26 وiPadOS 26 وmacOS Tahoe 26. من المتوقع أن تبدأ هذه التحديثات بالطرح خلال الشهر المقبل، وهو نفس الوقت الذي ستكشف فيه أبل رسميًا عن عائلة iPhone 17.

يُمكنك من خلال Apple Intelligence استخدام Siri للوصول إلى ChatGPT، حيث يعتمد المساعد الصوتي لأبل على ChatGPT لتقديم إجابات دقيقة عند الحاجة. كما يمكنك استخدام ChatGPT ضمن أدوات الكتابة الخاصة بـ Apple Intelligence، وكذلك مع خاصية Visual Intelligence التي تتحكم بالكاميرا لتتعرف بسرعة على ما حولك.

حالياً، تعتمد كل هذه الميزات على GPT-4o، لكن مع صدور الإصدارات الجديدة من أنظمة أبل، سيتم تحديثها لاستخدام GPT-5، مما يعني أنك لن تنتظر طويلاً للاستفادة من جميع الوظائف المطورة في هذا الإصدار.

