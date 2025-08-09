تكنولوجيا: Meta تستعد لاستعراض نموذجين أوليين من نظارات الواقع الافتراضي أحدهما بدقة أعلى من شبكية العين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة Meta تطوير تقنياتها بهدف الوصول إلى تجربة واقع افتراضي تمزج بسلاسة بين العالم الحقيقي والافتراضي. وفي هذا الإطار، تعمل الشركة على تطوير نموذجين جديدين من نظارات الواقع الافتراضي، أصبحا جاهزين للعرض قريبًا.

أحد النموذجين يتميز بدقة تفوق دقة شبكية العين، مع تحسينات كبيرة في الوضوح والإضاءة والتباين مقارنة بـ Meta Quest 3، بينما يركز النموذج الآخر على توفير مجال رؤية (FOV) أوسع بكثير، أقرب لما تراه العين البشرية.

ووفقًا لما جاء في مدونة Meta بعنوان “Windows on the Future”، ستستعرض الشركة هذين النموذجين خلال معرض SIGGRAPH 2025 الذي سيقام بين 10 و14 أغسطس.

يحما النموذج الأول اسم “Tiramisu: Hyperrealistic VR”، ويقدم تباينًا أعلى بنحو 3 أضعاف، وكثافة بكسلات لكل درجة (PPD) أكبر بـ 3.6 مرة، وسطوعًا يصل إلى 14 ضعفًا مقارنة بـ Quest 3، ما يمنحه دقة تفوق دقة شبكية العين، ليوفر تجربة واقع افتراضي تبدو أقرب ما يكون للحقيقة.

ويعتمد هذا النموذج على شاشتين µOLED عاليتي الدقة، لكنه يأتي على حساب مجال الرؤية الذي يقتصر على 33 بوصة × 33 بوصة، بالإضافة إلى كونه أكبر حجمًا وأثقل وزنًا من نظارات الواقع الافتراضي التجارية.

ولتشغيل هذه الدقة العالية، اضطرت Meta إلى الاستعانة بتقنية DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling) لتشغيل العرض المبني على Unreal Engine 5، والذي ستقدمه خلال الحدث.

أما النموذج الثاني، فيحمل اسم “Boba 3”، ويركز بشكل أكبر على مجال الرؤية، حيث يوفر مجال رؤية أفقيًا يصل إلى 180 درجة ورأسيًا حتى 120 درجة، وهو أوسع بكثير من مجال رؤية Quest 3 البالغ 110 درجات أفقيًا و96 درجة رأسيًا.

كما تم رفع دقة العرض قليلًا إلى 30 PPD مقارنة بـ 25 PPD في Quest 3. يستخدم Boba 3 نفس تقنية العدسات تقريبًا، لكنه أخف وزنًا من Quest 3 مع حزام Elite، ما يجعله أكثر قابلية للإنتاج التجاري.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول موعد إطلاق هذين الجهازين في الأسواق. لكن من الواضح أن Boba 3 أقرب للوصول إلى مرحلة الإنتاج الضخم، بينما يبدو أن Tiramisu لا يزال أقرب إلى نموذج تجريبي متقدم.

المصدر