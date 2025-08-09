تكنولوجيا: Honor تكشف عن Play 10C ببطارية ضخمة وسعر منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسميًا اليوم عن هاتفها الجديد Play 10C، الذي يأتي بمواصفات موجهة للفئة الاقتصادية مع بطارية ضخمة وسعر منخفض. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.61 بوصة بدقة 720×1604 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1,010 نتس كحد أقصى.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، ويضم كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة f/2.2، بالإضافة إلى بطارية بسعة 6,000 ملّي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 15 واط.

يحمل Play 10C تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويأتي بثلاث نسخ من الذاكرة: 4/128 جيجابايت بسعر 649 يوان (حوالي 90 دولارًا)، و6/128 جيجابايت بسعر 699 يوان (حوالي 97 دولارًا)، و8/256 جيجابايت بسعر 899 يوان (حوالي 125 دولارًا). يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأزرق، والأبيض، والأسود، ويعمل بنظام اندرويد 15 مع واجهة MagicOS 9.0 من Honor.

تبلغ أبعاد الهاتف 163.95 × 75.6 × 8.39 ملم، ويزن 197 جرامًا.

الهاتف متاح بالفعل للشراء في الصين عبر المتجر الرسمي لـ Honor، مع بدء عمليات التسليم في 12 أغسطس. وحتى الآن، لا توجد معلومات حول طرحه رسميًا في الأسواق العالمية، وفي حال توفر أي جديد سيتم الإعلان عنه.

