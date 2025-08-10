- 1/12
انت الان تتابع خبر من يربح المليون؟ شركات سيارات تحقق المليون دولار أسرع من شرب فنجان القهوة والان مع التفاصيل
1- تويوتا – مليون دولار كل أقل من دقيقتين
تتصدر تويوتا المشهد، حيث تُحقق ما يعادل مليون دولار من الإيرادات كل أقل من دقيقتين. وهي من أكثر الشركات مبيعًا وانتشارًا عالميًا.
2- فولكس فاجن – مليون دولار كل أقل من دقيقتين
تسير مجموعة فولكس فاجن بنفس معدل تويوتا تقريبًا، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات السيارات من حيث الإيرادات.
3- ستيلانتيس – مليون دولار كل دقيقتين ونصف
تشمل المجموعة علامات شهيرة مثل جيب، بيجو، وألفا روميو. وتحقق مليون دولار من الإيرادات كل دقيقتين ونصف تقريبًا.
4- مرسيدس-بنز – مليون دولار كل 3 دقائق
رغم تركيزها على الفخامة، تحقق مرسيدس مليون دولار كل ثلاث دقائق فقط، مما يثبت قوتها السوقية العالمية.
5- بي إم دبليو – مليون دولار كل 3.5 دقائق
تحتاج مجموعة BMW إلى ثلاث دقائق ونصف للوصول إلى المليون، وهو معدل قوي بالنسبة لشركة تركز على الجودة والرفاهية.
6- هيونداي – مليون دولار كل 4.5 دقائق
الشركة الكورية الجنوبية تحقق مليون دولار كل أربع دقائق ونصف تقريبًا، مستفيدة من توسّعها في الأسواق العالمية.
7- تيسلا – مليون دولار كل 5.5 دقائق
رائدة السيارات الكهربائية، تيسلا، تضيف مليون دولار إلى إيراداتها كل خمس دقائق ونصف، رغم طبيعة سوقها المختلفة.
8- BYD – مليون دولار كل 6 دقائق
العلامة الصينية الصاعدة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة تصل إلى المليون كل ست دقائق تقريبًا.
9- أودي – مليون دولار كل 7.5 دقائق
أودي تظل ضمن نطاق الأرقام المنطقية مقارنة بالعمالقة، وتحقق مليون دولار من الإيرادات كل سبع دقائق ونصف.
10- بورشه – مليون دولار كل 8 دقائق
علامة بورشه الفاخرة تحتاج ثماني دقائق لتحقيق المليون، وهي توازن بين الأداء العالي والحصرية.
11- فيراري – مليون دولار كل ساعة ونصف
رمز الترف الإيطالي، تحقق مليون دولار كل ساعة ونصف، بسبب محدودية الإنتاج والتركيز على التفرد والجودة العالية.
12- لامبورغيني – مليون دولار كل ساعتين ونصف
تأخذ وقتًا أطول من فيراري، بحوالي ساعتين ونصف للوصول إلى المليون، وذلك لنفس الأسباب المتعلقة بالحصرية والحرفية.