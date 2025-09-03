انت الان تتابع خبر إلى جانب "آيفون 17".. 5 منتجات جديدة متوقعة قريبًا من "أبل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتُشير التسريبات إلى منتجات "أبل" المتوقع إطلاقها في حدثها السنوي، وأولها تشكيلة هواتف "iphone 17"، بما في ذلك "iPhone 17 Air"، وهو طراز جديد فائق النحافة يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في سلسلة هواتف "أبل".

آيفون 17

ويبدو أن "أبل" تخطط لأربعة تغييرات في هاتفها القياسي، أهمها الانتقال إلى شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، فمنذ إطلاق "آيفون 13 برو" في عام 2021، أصبح معدل التحديث الأكثر سلاسة ميزة حصرية لإصدارات"Pro"، مما يوفر تمريرًا أكثر سلاسة ومعدل تحديث يصل إلى 120 إطارًا في الثانية في التطبيقات المدعومة.

وسيحصل حجم الشاشة على ترقية لمستوى "Pro"، فقد ارتفع إلى 6.3 بوصة من 6.1 بوصة، التي كانت في "آيفون 16"، وهو ما يُشير إلى أن "أبل" ستقلل الحواف مرة أخرى.

كما ستحصل الكاميرا الأمامية على أول تحديث حقيقي لها منذُ "آيفون 11"، إذ سترتفع دقتها من 12 ميغابكسل إلى 24 ميغابكسل، وستحتوي العدسة المحسّنة على 6 عناصر لتحسين جودة صور السيلفي بشكل كبير، كما ستشهد سرعات الشحن تحسنًا ملحوظًا، على الرغم من أن الزيادة المشاعة إلى 35 واط ليست ثورية، إلا أنها لا تزال خطوة كبيرة عن الحد الأقصى الحالي البالغ 20 واط.

آيفون 17 Air

وفي أكبر تغيير جذري في سلسلة هواتف "آيفون"، سيتم استبدال خيار "Plus" الأكبر حجمًا بهاتف "آيفون17Air" فائق النحافة لمنافسة هاتف "Samsung Galaxy S25 Edge"، ويُشاع أن سمكه لا يتجاوز 5.5 ملم عند أضيق نقطة، مما يجعله أنحف هاتف من "أبل" حتى الآن.

ومن المتوقع أن يضم كاميرا أمامية مُحسّنة بدقة 24 ميغابكسل وشحنًا أسرع بقوة 35 واط.

ومع ذلك، لا يخلو التصميم النحيف من بعض التنازلات، فلتوفير المساحة، يُقال إن هاتف "Air" سيكون الطراز الوحيد في المجموعة، الذي يستخدم مودم "Apple C1"، والذي طُرح لأول مرة مع هاتف آيفون "16e"، كما زودته "أبل" ببطارية أصغر سعة 2900 مللي أمبير/ساعة، وهي أقل من سعة بطارية "آيفون 17" المتواضعة أصلاً والبالغة 3300 مللي أمبير/ساعة.

ومن المتوقع أن يحتوي "iPhone 17 Air" على شريحة "A19" الجديدة، وإن كانت تحتوي على نواة رسوميات أقل من طرازات "Pro".

ساعة أبل ووتش ألترا 3

وتتحدث التسريبات أيضًا أن "أبل" ستجري تحديثاً شاملاً لسلسلة ساعاتها الذكية الشهر المقبل، وستكون ساعة "أبل ووتش ألترا 3" في طليعة هذه المجموعة.

ومن المرجح أن تتمتع بالتصميم الأساسي نفسه لساعتي "ألترا" و"ألترا 2"، ولكنها قد تأتي بشاشة أكبر بقياس 2.12 بوصة وهيكل أنحف قليلاً، وتشير إحدى التسريبات إلى أن الدقة ستزداد إلى 422 × 514 بكسل أيضاً، مقارنةً بـ 410 × 502 بكسل لساعة "ألترا 2".

والتسريبات الأكثر غرابة حول ساعة "أبل ووتش ألترا 3"، هي أنها قد تحتوي على كاميرا مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي مدمجة في جانب الهيكل، قرب التاج الرقمي، ولن تلتقط هذه الكاميرا الصور، بل ستتيح للساعة رؤية العالم الخارجي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات ذات صلة.

ومن المرجح أيضًا أن تُطرح الساعة لأول مرة مع أحدث شريحة "S10"، التي تتميز بمحرك رباعي النواة مخصص لمهام التعلم الآلي، كذلك ستكون "ألترا 3" أول ساعة "أبل" قابلة للارتداء، ومزودة باتصال عبر الأقمار الصناعية، مما يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل طوارئ حتى في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت وبعيدًا عن نطاق تغطية الهاتف المحمول عبر شبكة "Globalstar" الفضائية.

سماعات AirPods Pro 3

وتُخبئ "أبل" بعض التحديثات المثيرة لسماعاتها اللاسلكية الجديدة، ومن المتوقع أن تحصل "AirPods Pro 3" على تصميم وعلبة محدّثين لاستيعاب الميزات الجديدة المخطط لها، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سيبدو ذلك بالضبط.

وهناك تسريبات تُشير إلى إمكانية الحصول على أجهزة جديدة لمراقبة معدل ضربات القلب، مثل تلك الموجودة بالفعل في سماعات "Beats Powerbeats Pro 2"، إضافة إلى مستشعرات درجة حرارة لقياس أمور صحية مختلفة.

جهاز HomePod 3

وتدور التسريبات حول "HomePod"، إذ يُشاع أن "HomePod 3" سيحصل على شاشة "OLED" أكبر، مثل "iPad Pro" وبعض أفضل طرازات "MacBook"، وقد يكون قادرًا على الدوران ومتابعتك في جميع أنحاء الغرفة، وسيكون أصغر قليلاً من "آيباد ميني"، وسيشكّل مركز تحكم لجميع أجهزة منزلك الذكية.

كما يتوقع أن تطلق "أبل جهاز HomePod 3 مع العديد من الملحقات، مثل حامل حائط وقاعدة مكبر صوت، وهي خطوة مستوحاة من تجربة غوغل مع جهاز Pixel اللوحي.

ويُرجح أن يحتوي على كاميرا "فيس تايم" لإجراء مكالمات الفيديو، وربما مستشعرات حضور لتشغيل روتينات المنزل الذكي.