فرصة ذهبية للإنضمام إلى الجيش الوطني الشعبي: افتح باب التسجيل الآن!

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025 عن افتتاح التسجيلات الأولية للراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي. هذا الإعلان يأتي ضمن حملة تجنيد وطنية لمختلف الأسلاك والتخصصات العسكرية، تهدف إلى تلبية طموحات الشباب الجزائري في خدمة وطنهم بكرامة.

التخصصات المتاحة في صفوف الجيش

وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة، تم الكشف عن التخصصات المتاحة في صفوف الجيش والتي تشمل القوات البرية، القوات الجوية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، والمديريات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني.

رابط التسجيل الإلكتروني في الجيش الوطني

يرجى من الشباب الراغبين في التسجيل زيارة الموقع الرسمي للتجنيد عبر الرابط التالي: هنا. يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط المطلوبة وتقديم المعلومات الصحيحة لضمان قبول ملفاتهم.

شروط التسجيل لكل الفئات لصفوف الجيش الوطني الشعبي

حسب ما أعلنته الوزارة، يتوجب على المتقدمين للالتحاق بالجيش الوطني الجزائري أن يكونوا حاملين للجنسية الجزائرية، وأن يكونوا أعزب، وأن يتمتعوا باللياقة البدنية الجيدة والطول والوزن المناسب.

بإمكان الشباب الطموح الذين يتوافقون مع هذه الشروط التسجيل والانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي لخدمة وطنهم بكل فخر واعتزاز.